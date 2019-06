Stoabeatz 2019 - Tag 2

Die hohen Erwartungen der zahlreichen Besucher des Stoabeatz erfüllten sich auch am zweiten Tag.

Den Anfang machten die Mundart Indie Rocker aus dem Unterland, Fadlviera. Keinen kalt ließen die unverwechselbaren Texte, in denen in denen er Missstände unserer Zeit aufzeigt, vom nächsten Act, Liedermacher Chr!stoph Mart!n. Musikalische Kreativität und ausgefeilte Lyrics sind auch das Markenzeichen der Band Kreuzwort, die anschließend die Bühne übernahm. Danach war es an der Zeit für eine Stärkung an einem der vielfältigen Gastronomie-Stände des Festivals um bestens gerüstet für den Auftritt von Midriff zu sein. Mit genügend Kraft ging das Headbangen zu den Heavymetal Klängen der Band wie von selbst. Deutlich ruhiger erwies sich dann das Set der österreichischen Songwriterin und der diesjährigen Amadeus Award Gewinnerin AVEC . Darauf folgte einer der unverwechselbaren Auftritte der "Quetschn-Band" folkshilfe mit der ein weitere toller Festival-Tag zu Ende neigte.