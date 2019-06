Stoabeatz 2019 - Tag 1

Es war wieder soweit: Vielfältige Musik untermalte auch heuer die Ruhe am Südufer des Walchsees. Dieses Jahr spielte man zum ersten Mal auf zwei Bühnen. Neben der bekannten Main-Stage, gab es eine Bühne direkt am Seeufer für all diejenigen die ihren Platz am Strand nicht schon am frühen Nachmittag verlassen wollten. Auf dieser Bühne startete auch gleich die bayrische Band LuegstoaC mit ihrem Mundart-Rock, gefolgt von chilligen Gitarren-Riffs der Innsbrucker Electro-Eoul Gruppe Hello Sally. Die Alternative-Rocker Destiny's Patient eröffneten die Hauptbühne und sorgten für ein würdiges Warm-Up für die Reggae Formation Rebel Musig Crew. Den krönenden Abschluss bildete ein mitreißender Auftritt von GRANADA.

Nach diesem Auftakt durfte man die Erwartungen für die noch folgenden Festival-Tage hoch ansetzen.