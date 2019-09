Ein schwüler Samstagabend mit tief hängenden Wolken über der Schlosswiese in Moosburg ließ nicht nur in Sachen Musikprogramm auf der Bühne, sondern auch am Himmel Großes erwarten. Noch bevor die Vorgruppe an diesem Tag die Bühne betrat, kündigten die Verantwortlichen eine mögliche Räumung des Geländes wegen einer Unwetterwarnung an. Soweit kam es dann zum Glück doch nicht und so starteten die Österreicher Tobacco Road Blues Band pünktlich den Konzertabend mit ruhigen Country and Western Klängen. Fast wie choreografiert erhellten nach dem Abschluss ihres Sets jede Menge Blitze den ganzen Himmel. Anschließend warteten die Besucher geduldig im inzwischen strömenden Regen auf die Briten von Status Quo. Ihr Auftritt ließ dann alle das Wetter vergessen und man sang fröhlich mit und tanzte. Hits wie Rockin All Over The World, What Ever You Want oder In The Army Now waren natürlich dabei, wie auch ein Vorgeschmack auf die Songs ihres neues Albums Backbone dessen Release für 6. September 2019 geplant ist.

Alles in allem ein gelungener Abend - feuchtfröhlich - selbst für Antialkoholiker. ;-)