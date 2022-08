PictureOn 2022 - Tag 2

Der zweite Tag des PictureOn Festivals ließ sich sein hochsommerliches Kaiserwetter nicht nehmen. Viele Besucher:innen suchten schon früh am Tag Abkühlung und stürzten sich - teils wagemutig- von einem Wehr aus in die Pinka. Zum Zeitvertreib, bis zum Einlass, konnte man natürlich genauso bei einem geführten Dorf-Spaziergang oder bei einem Glas Wein beim Museum für burgenländische Geschichte, dem Geschichte(n)haus teilnehmen.

Trotzdem warteten alle schon gespannt wieder auf das Festival Gelände zu dürfen, um entweder einen Hinweis auf den Überraschungs-Headliner zu finden und/oder endlich Live-Musik zu hören. Für die fleißigen Käufer:innen des Merchandising fiel spätestens bei den "Amore Shirts" der Groschen, dass es sich bei der Überraschungs-Band um Wanda handeln würde. Bis zum Finale gab allerdings noch eine ordentliche Running Order unter die Lupe zu nehmen.

Da wäre die Band ZPZ (Zöld Pinkód Zöld), deren Markenzeichen ausladende und markante Brillen sind, die an schwarze Balken erinneren. Mit ihrem packenden Speed-Metal heizten die Musiker aus Ungarn schon zu früher Stunde dem Publikum kräftig ein.



Die österreichische Band The Incredible Staggers überzeugte die Menge mit Rock'n'Roll. Das Outfit und der Sound stimmten und viele Festivalgeher:innen tanzten ausgelassen zu Songs wie "That's the Beat" oder "Alive".

Ebenso für gute Stimmung sorgte Wallis Bird, die sich gleich einmal mit "Hello Wembley, I'm Ed Sheeran" vorstellte. Ihrem leidenschaftlichen Gitarrenspiel fiel weit mehr als nur eine Gitarrensaite zum Opfer. Zum Glück hatte sie zwei der Instrumente im Gepäck, die sich dennoch nicht als genug erwiesen.

Ihre Roadies hatten mehr als genug mit dem Wechsel der Saiten -nach fast jeden zweiten Song oder auch mal während des Stücks- zu tun. Die Irin hat eben eine ganz eigene Spieltechnik für ihre Gitarre und man interviewte sie auch zu diesem Thema schon für so manche Fachzeitschrift.

Einmal durfte ein Instrument auch zur Reparatur Crowd-Surfen. Die in Deutschland-lebende Künstlerin wandte sich auch scherzend mehrere Male an das Publikum mit Ansagen wie "Das nächste Lied wird der Hammer", nur um vor dem darauffolgenden zu versprechen "Das Lied ist aber jetzt sicher der Hammer". Zum Schluss verschenkte Wallis Bird auch CDs und eine LP ans Publikum. Selbstverständlich feixte sie davor "Das macht 100 Euro". Nach ihren Auftritt mischte sich die Künstlerin unter die Zuschauer:innen und genoss die Interaktion und das eine oder andere Getränk.

Musikalisch entspannt betrat anschließend GReeeN eine mit vielen Plastik-Hanfblättern geschmückte Bühne. Stücke wie "THC" luden zum Tanzen und Mitsingen ein und Lieder wie "Klick" und "Kommisar" boten einmal mehr einen Spiegel in punkto Umgang mit Drogen/Konsument:innen.

Gesellschaftskritische Songs fand man auch in der Setlist der Pittsburgher Punk Band Anti-Flag. Mit "Die for the Government" über "Fuck Police Brutality" bis "Cities Burn" aus ihrem Album For Blood and Empire zeigte sie Flagge und begeisterten bis spät in die Nacht das nicht müde-werdende Partyvolk.

Wach zu bleiben lohnte sich auf jeden Fall, denn es stand noch der versprochene Abschlussact auf dem Programm. Man muss zugeben, ein wirkliches Geheimnis war es keins mehr. Die meisten Einheimischen wussten es und selbst über die Stadt-und Bundeslandgrenzen hinaus munkelte man von Wanda.

Somit ohne große Überraschung, dafür mit viel Energie performte die Wiener Band um Frontman Marco Wanda ihre größten Hits. Von "Meine beiden Schwestern" über "Bussi Baby", "Bologna" bis zu "Columbo" und einer extended-Version von "Weiter Weiter" als Zugabe. So war für jeden Fan etwas dabei.

Zum Abschluss konnte man noch auf ein stimmiges PictureOn und den neuen Tag anstoßen, da die Gastrostände lobenswerterweise, noch geöffnet waren. Es war ein wirklich gelungenes Festival!