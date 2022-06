Nova Rock 2022 - Tag 4

Aller guten Dinge sind beim Nova Rock "vier Tage" und auch der Abschlusstag dieses Jahr überzeugte mit hervorragendem Programm.

Der Tag startete mit dem traditionellen Frühshoppen. Um die wartende Menge nicht zu lange auf die Folter zu spannen, begann dieser Programmpunkt 2022 schon eine halbe Stunde früher als angekündigt. Nach dem gern gesehenen Fassanstich durch den legendären Gerold („Haubi“) Haubner floss das Freibier. Wendi‘s Böhmische Blasmusik untermalte wie immer die ganze Aktion. Das Orchester aus Nickelsdorf spielte die perfekte Musik zum Schunkeln wie "Es ist schön bei euch zu sein" oder "Burgenland mein Heimatland". Was für ein gemütlicher Auftakt! Doch damit nicht genug, denn es folgte gleich noch ein Heiratsantrag eines Festivalbesuchers auf der Bühne, den seine Begleitung vor all den Anwesenden unter Jubel annahm.

Passend zum ersten Act unterhielt etwas später am Tag die Band Fäaschtbänkler mit moderner Volksmusik aus der Schweiz. Ihr Genre-Mix von Pop über Rock bis zu Schlager, vorgetragen auf Blasinstrumenten und begleitet von launigen Texten, kam gut an. "28 Genres" bewies ihr Talent besonders gut.



Danach trat der deutsche Reggae Act GReeeN auf. Passend zum schönen Wetter kam so etwas karibisches Flair auf, als Frontman Pasquale Valentin Denefleh Songs wie "Roll it Up" oder "Honey Rider" performte. Songs über das Kiffen durften natürlich ebenso wenig fehlen und so lieferte man den Fans "High Dude", "Stoned durch den Wald" und "THC". Bei letzterer Nummer sagen diese den Refrain fehlerfrei mit.

Einen Wechsel der Stilrichtung bescherte sodann Eluveitie. Die Folk-Metal Band aus Winterthur fesselte mit ihrem Mix aus Death-Metal mit keltischen Klängen. Zu Beginn gewannen sie die Leute mit dem kraftvoll gegrölten "Reebirth" und verabschiedeten sich mit melodisch rockigen "De Ruef vo de Bärge" gegen Ende ihres Auftritts. Hier sah man gut das breite Spektrum der Gruppe.

Freunde des Techno-Raps mit satirischen Texten kamen bei FiNCH auf ihre Kosten. Auf ihrer Setlist tauchte übrigens der Song „Spaceman“ auf, der als Feature mit Electric Callboy entstand, und den letztere am Vortag ebenfalls auf die Bühne brachten. Die Besucher:innen konnten sich nun ihre Lieblingsversion aussuchen.

Die deutsche Punkband Wizo brachte anschließend mit Punkrock die Felder zum Kochen. Sänger Axel Kurth richtete am Anfang ein paar Worte an das Publikum:"Auch wenn es sicher keine Nazis unter ihnen gibt, sollen sie nie aufhören gegen Nazis Stellung zu beziehen". Passend dazu starteten die Rocker dann mit ihrem Song "Ganz klar gegen Nazis" in ihren musikalischen Auftritt. Nach weiteren Songs mit dringlichen Botschaften, wie in "Keine Gnade", endete ihr Auftritt mit dem satirischen Stück "Die letzte Sau".



Melodic-Death-Metal und viel Erfahrung brachte die Gruppe In Flames mit. Die Schweden boten den Besucher:innen einen breiten Querschnitt ihres musikalischen Schaffens. Mit "Behind Space" (1994) , "Only for the Weak" ( 2000) , "Deliver Us" (2011) bis zu "I Am Above" aus 2019 versuchten sie keinen Wunsch offen zu lassen. Mit "State of Slow Decay“, der ersten Single-Auskopplung, machten sie Lust auf ihr kommendes Album.



Als weiteres Highlight und Publikumsmagnet standen Billy Talent hoch im Kurs. Die Musiker aus Kanada unterhielten ihre Fans mit einem abwechslungsreichen Set aus ihrem Punk/Alternative Rock Repertoire. Hits aus alten Alben wie „This Is How It Goes“, "Fallen Leaves" und "Red Flag" fehlten ebenso wenig, wie "Judged“ und "Reckless Paradiese" von ihrer neuen Platte Crisis Of Faith.

Mit Gentleman betrat dann einer der ganz großen der deutschen Reggae/Hip-Hop Szene die Bühne. Zu "Ahoi" und "Garten" von seiner akutellen CD Blaue Stunde, sowie Klassiker wie "Leave us Alone" aus 2002 tanzte sich die euphorische Menge durch den Auftritt.

Schön langsam ging es dem Ende zu am diesjährigen Nova Rock Festival, doch Alligatoah stellten noch ihr Können unter Beweis. Ihre auf Deutsch vorgetragenen Hip-Hop Tracks boten noch einmal eine gute Möglichkeit zum Mitsingen.

Auf der Red Stage befand sich eine kleine Bühne, die man ironisch "Mega Stage" nannte. Auf dieser performte man Stücke wie "Monet", "Mir Dir Schlafen" oder mittlerweile beliebte Fanlieblinge wie "Willst Du". Diese Miniversion der Bühne baute man währenddessen langsam ab, verursachte (geplante) Störungen und Frontman Lukas Strobel legte gekonnt slapstickartige Einlagen hin. Ein gelungenes Erlebnis.



Mit einem imposanten Feuerwerk verabschiedete sich das Nova Rock Festival 2022.

Wir sagen DANKE und bis zum nächsten Jahr! Bleibt gesund und haltet euch schon mal das Datum von 7-10. Juni 2023 frei! Wir freuen uns schon!