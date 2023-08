The Night Comes Down Like Heaven - Sleep Token live in Wien

Mit ihrem aktuellen Album, “Take Me Back To Eden”, gelang der 2016 gegründeten Band Sleep Token ein Durchbruch, wie er im Buch steht. Das ursprünglich in der SiMM-City geplante Konzert war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und innerhalb kurzer Zeit auf das wesentlich größere Gasometer hochverlegt. Für spontane BesucherInnen blieben es schlussendlich nur noch wenige Sitzplätze übrig. Wer weiß, welche Geheimnisse, die Band hinter Masken steckt, lüften würde. Neugierig, was kommt, füllte sich das Gasometer ziemlich rasch und das Warten kam den einen oder anderen wie eine halbe Ewigkeit vor. Auf die Vorband verzichtete man und einige Besucher:innen bekamen das Gefühl des Fehlens nicht aus ihrem Kopf.



Schließlich ging pünktlich um 20:30 Uhr das Licht aus und die Band samt Chor betrat der Reihe nach die Bühne.

Gleich beim Opener “Chokehold” zeigte das Publikum sofort volle Begeisterung, ebenso stark weiter machte die Formation mit "The Summoning". Es stand die Mysterie und Musik komplett im Vordergrund. Keine Reden oder Ansagen, mit dem Publikum kommuniziert man nur mit und durch nur mit Gestik . Mit Songs wie "Alkaline", "The Love You Want" und "Rain" kochten die Emotionen noch einmal hoch, bevor die Gruppe mit dem Song "Higher" die Bühne verließ.



Natürlich darf auch bei einer Sleep Token Show die Zugabe nicht fehlen. Dieser wurde von "The Night Does Not Belong To God" eingeleitet, der erste Song ihres ersten Albums "Sundowning". Schließlich näherte sich der Abend dem Ende zu und der letzte Song "The Offering" brachte die Energie ein letztes Mal zurück, samt Tanzeinlagen des Sängers.



Sleep Token ist es allemal wert, live zu erleben, obwohl sie bei dieser Show das Mystische ein bisschen stärker aufbauen hätten können. Musikalisch bewiesen die Engländer, dass sie sehr wohl auf diese großen Bühnen gehören.





Setlist:

1. Chokehold

2. The Summoning

3. Hypnosis

4. Vore

5. Like That

6. Nazareth

7. Granite

8. Aqua Regia

9. Atlantic

10. Alkaline

11. The Love You Want

12. Rain

13. Higher

14. The Night Does Not Belong To God

15. The Offering