Mitski: Pop und Kunstperformance - ein Stimmungsbild

Wie auch in ihren Songtexten schlüpft Mitski Miyawaki auf der Bühne in die verschiedenen Personen aus deren Sicht sie singt. In einem simplen Outfit bestehend aus Radshorts, einem weißen T-Shirt und schwarzen Jazzschuhen, bietet sie ausreichend Projektionsfläche um die diversen Gefühlslagen überzeugend darzubieten. Irgendwo zwischen Ausdruckstanz und Theater ist ihre Performance zu verorten und wird so zu mehr als nur einem Indiepop-Konzert.

Ohne Zwischenansagen (außer einem kurzen, aber gefühlvollen Dankeschön) spielte Mitski ein knapp einstündiges Set von 20 Songs, das wie eine Reise durch ihre Diskographie wirkte.