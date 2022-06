Måneskin - Shootingstars mit Botschaft

Es ist schon beachtlich, der Name Måneskin ist nicht mehr so schnell aus unserem Sprachgebrauch wegzudenken, und hier von der Musikgruppe die Rede. Denn der Name der Band selbst ist Dänisch und bedeutet „Mondlicht“. Offiziell gründete sich Måneskin 2016 in Rom von Damiano David (Gesang), Victoria De Angelis (Bass) und Thomas Raggi (Gitarre)– doch ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 2015 zurück. Zu dieser Zeit reifte die Idee der drei Musiker, die sich vom Studium kannten, eine Band zu gründen. Zu guter Letzt komplettierte Ethan Torchio- das Jahr darauf- das bisherige Trio am Schlagzeug. Nun ging es vollständig und als Quartett weiter. Nach einem gemächlichen Karrierestart mit Auftritten in kleinen Talentshows, wurde der Act durch einen zweiten Platz bei der elften Staffel der britischen Casting-Show The X-Factor einem breiteren Publikum bekannt.



Dort punkteten Måneskin unter anderen mit Coverversionen von "Beggin"(Four Seasons), "Take me out" (Franz Ferdinand) und "Somebody Told Me" (The Killers). Die Vorstellung ihrer ersten Single "Chosen" brachte ihnen dann endgültig die Aufmerksamkeit, nicht nur der Zuschauer*innen, sondern auch von Sony Records. Dieses Label veröffentlichte neben dieser Single nur ein Jahr späterauch ihr erstes Album Il ballo della vita. Diese Platte brachte Måneskin 2018 ihren ersten Platz ganz oben in den italienischen Album-Charts und drei Platin-Auszeichnungen ein. Danach (2019) werkten sie vorwiegend in London an ihrer neuen CD Teatro d’ira: Vol. I. Nach Gewinn des Sanremo Festivals 2021 veröffentlicht, zeigete die sich ähnlich erfolgreich, und wurde ebenfalls mit einem ersten Platz in den italienischen Album-Charts und Doppel-Platin ausgezeichnet. Ein wenig später folgte schon der nächste Höhepunkt ihrer Karriere, denn das Quartett gewann den Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam. Schon im Vorfeld handelte man die Band als Geheimfavorit und tatsächlich konnten sie sich mit "Zitti e buoni" gegen all ihre Mitbewerber durchsetzen.

Als Nummer Eins war sowohl diese Single als auch eine weitere ihrer Singles - "I Wanne Be Your Slave" auf unzähligen Spotify Listen zu finden.



Ihr letzter Auftritt vor großem Publikum erwies sich als Heimspiel und eine Rückkehr zu den Wurzeln ihres Erfolges. Abseits der Wertung besuchten Måneskin den ESC 2022. Nach der Vorstellung der Finalisten stellten sie auf der Bühne des Palaolimipico in Turin vor großer Menge ihren neuen Song "Supermodel" vor.

Der Grund für Måneskins Erfolg liegt nicht nur an ihrem frischen, jungen Rock, sondern ebenso an deren zeitgemäßen liberalen Botschaften, in ihren Songs oder auch bei ihren Auftritten. So protestierte das Quartett bei ihrem Gig in Polen gegen die dort vorherrschende LGBTQIA* feindliche Regierung mit einem gleichgeschlechtlichen Kuss auf der Bühne. Ihre Bühnenoutfits entsprechen keinen Gender-Klischees und unterstützen Body & Style Positivity. Eine zentrale Botschaft von Måneskin lautet „sich seiner Sexualität nicht zu schämen und sich so zu geben wie man sich wohlfühlt“. Dazu gehören auch ihre Songtexte in denen traditionell männliche Stereotype und Geschlechterrollen thematisiert werden. Doch nicht nur als Musiker stehen Måneskin hinter ihrer Mission. Die Mitglieder der Gruppe nehmen ebenfalls an Demonstrationen, wie beispielsweise für Frauenrechte teil, und Unterstützen aktiv die Black Lives Matter Bewegung.

Im September 2021 hatten Måneskin dann einen umjubelten Auftritt beim NovaRock Encore Festival bei dem sie ihren jüngsten Hit "I Wanna Be Your Slave" nicht nur im Rahmen ihres Gigs, sondern nochmals als Zugabe spielten. Wir freuen uns auf eine baldiges Wiedersehen am Nova Rock!