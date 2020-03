Setlist The Maine:

1. Slip the Noose

2. My Best Habit

3. Like We Did (Windows Down)

4. Inside of You

5. Don't Come Down

6. Heaven, We’re Already Here

7. Am I Pretty?

8. Fucked Up Kids

9. Bad Behavior

10. Lonely

11. How Do You Feel?'

12. (Un)Lost

13. Tears Won’t Cry (Shinjū)

14. I Must Be Dreaming

15. Black Butterflies & Déjà Vu

16. Numb Without You

17. Flowers on the Grave