Lake Rock Festival 2023 - Tag 1

Im malerischen Salzburg ging dieses Jahr zum zweiten Mal das Lake Rock Festival über die Bühne. Ein strahlend sonniger erster Festival-Tag lockte viele Rocker:innen an und es begeisterten bekannte und für manche noch neue Acts mit harten, rockigen Klängen. Im Line-Up entdeckte man: Bullet for my Valentine, Guano Apes, Korpiklaani, Silenzer, Howl like Wolves, Infected Rain, Kontrust, Null Positiv, Analphabeten, Black Inhale, Pain Is, Autumn Bride und Auraleak.

Abseits des Trubels bei den bekannten Sehenswürdigkeiten, pilgerte eine nicht unerhebliche Zahl an Musikfans zum Messezentrum in den Norden der Mozartstadt. In und angrenzend zur Salzburgarena befanden sich zwei Bühnen, die vom frühen Nachmittag an bespielt wurden.



Die Band Auraleak aus Budapest weihte bei schummrig rotem Licht die „Death Stage“ ein, die sich im Inneren der Salzburg Arena befand. Mit martialischen Klängen und ebensolchen Bühnenauftritt lockten sie schon die ersten Zuschauer:innen vor die Bühne. Andere stärkten sich noch am Angebot der zahlreichen Food-Stände. Diesen extra abgetrennten Bereich entdeckte man im Freien -hinter der Arena-, bei der "Pain Stage". Passend startete auch dort das Programm mit der vor zwei Jahrzehnten in Graz gegründeten Groove-Metal Band Pain Is. Ab dann ging es Schlag auf Schlag und die Zeit verging wie im Flug. Man bot den Besucher:innen eine Auswahl an lokalen und internationalen Bands, die musikalisch ein großes Spektrum des Rock und Metal Genres abdeckten.



Für Fotografen und das Publikum bot so manche Band auch optisch mal einen Unterschied. So auch die österreichische Crossover Band Kontrust (ehemals Suicide Mission). Diese spielte ihren Auftritt im Tracht und Lederhose und präsentierte einen flotten Mix aus Folk-Metal, Dance-Pop und Nu-Metal. Zu scharfen Riffs und überirdischen Elektro hallte in der Zwischenzeit –gekonnt- die durchdringende Stimme von Lena Scissorhands, ihres Zeichens Frontfrau von Infected Rain, in der Halle.

Die moldawische Progressiv-Metal Band, die ihren Durchbruch 2019 mit dem Album "Endorphin" feierte, begeisterte mit Titeln von dieser Platte. Die Emotion, die sie in die Songs legten und die Tiefe in den Texten überzeugten die Fans.



Danach ging es musikalisch und in punkto Auftritt etwas "softer" zu. Dafür geizten die Guano Apes nicht mit Hits aus fast 30 Jahren Bandgeschichte. Das Quartett, das mittlerweile schon zu den Urgesteinen im Musikbusiness zählt, heizte der Menge ein. Mit viel Elan sang Frontfrau Sandra Nasić Klassiker wie "Rain", "Open Your Eyes" und "Lose Yourself". Als Zugabe durften natürlich "Lords of the Boards" und "Big in Japan" nicht fehlen.

Die finische Folk-Metal Band Korpiklaani (fin: Klan der Wildnis) läutete inzwischen das Ende des Festivaltages auf der Pain Stage ein. Da hörte man schon mal Songs wie "Beer Beer (+Vodka)". Der Biervorrat schien ebenfalls unerschöpflich und so sah man keine grantigen Gesichter.



Den Abschluss auf der "Death Stage" machten die Waliser von Bullet For My Valentine, die in den 2000ern erstmals große Erfolge feierten. Mit ihrem selbstbetitelten siebten Album von 2021 läutete die Band, die an Schlagzeug und Bass einen Wechsel zu verzeichnen hat, einen härteren Sound ein. Matt Tuck, Michael Padget, Jamie Mathias (Bass, Gesang) und Jason Bowld (Drums) präsentierten daraus Stücke wie "Shatter", "Knives" und "Rainbow Veins", was die Menge erfreut aufnahm. Selbstverständlich fehlte es auch an Hits der älteren Platten nicht und so kam man auch in den Genuss von "The Last Fight", "Waking The Demon", "Scream, Aim and Fire", "Piece Of Me" und "4 Words (To Choke Upon)".



Ein toller Auftakt, der Lust auf den zweiten Tag des Festivals machte.