Kings Of The New Age! - State Champs live in Wien

Die Herren aus Albany, New York machten sich im Rahmen ihrer UK/Europa Tour auf den Weg nach Wien. Diese Show war nicht nur ein Zwischenstopp, sondern der krönende Abschluss der Tournee. Für viele im Publikum war es die erste Pop-Punk Show seit die Corona Pandemie in 2020 sämtlichen Veranstaltungen, vor allem internationaler Künstler, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Umso größer war die Freude, neue Songs aus dem im Mai erschienen Album Kings Of The New Age und altbewährtes Material live erleben zu dürfen. Die beiden opening Bands Between You & Me und Heart Attack Man besuchten zum ersten Mal die Stadt Wien und lieferten souveräne Sets ab!

Setlist Between You & Me:

1. Pleased to Meet You

2. Supervillain

3. Overthinking

4. Goldfish

5. Butterflies

6. Go To Hell

7. Dakota

8. Deadbeat



Setlist Heart Attack Man:

1. Puke

2. Low Hanging Fruit

3. Sugar Coated

4. Cool 2 Me

5. Out for Blood

6. Old Enough 2 Die

7. Boring

8. Blood Blister

9. Rats in a Bucket

10. Cut My Losses

11. Fake Blood

12. Pitch Black

13. Leap Year



Setlist State Champs:

1. Here To Stay

2. Eventually

3. Frozen

4. Outta My Head

5. Hard to Please

6. Mine Is Gold

7. Act Like That

8. Simple Existence

9. Remedy

10. Easy Enough

11. Criminal

12. Just Sound

13. Losing Myself

14. Slow Burn

15. All You Are Is History

16. Everybody But You

17. Dead and Gone

18. Elevated

19. Secrets