Stoabeatz 2019 - Tag 3

Ein sonniger Tag am See und hochkarätige Bands bildeten den Abschluss des Stoabeatz 2019. Nach ihrem Debüt voriges Jahr eröffneten auch heuer die Alternative-Rocker von The Skipping Stones , gefolgt von den -nach eigenen Definition "Bairischen Liederkrachermachern"- Zwoa Bier. Mit einer Mischung aus Old School Blues Rock und Heavy Rock spielten dann Mr.G.&The Feedbäck Bastards. Den bayrischen Reggae vertraten an diesem Tag Lenze & de Buam. Anschließend gab es stimmungsvolle Klänge vorgetragen mit Didgeridoo, Synthesizer, Stimme und Maultrommel vom mittlerweile sehr beliebten Duo Cari Cari. Die unverwechselbare Band GROSSSTADTGEFLÜSTER sorgte für den perfekten Abschluss des Stoabeatz 2019 und ein würdigen Ausklang des Abends.

Trotz verletzungsbedingten Anpassung des Bühnenauftritts ließ die energiegeladene Show keine Langeweile aufkommen und entließ alle Festival-Besucher zufrieden in die späte Nacht.