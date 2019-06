Am 11. Juni 2019 kamen Derek DiScanio (vocals), Tyler Szalkowski (Gitarre), Tony Diaz (Gitarre), Ryan Scott Graham (Bass) und Evan Ambrosio (Drums) alias State Champs für einen Gig ins Jugend- und Kulturzenturm Explosiv in Graz. Dieser Abend war besonders, genauer gesagt exklusiv, schließlich handelte es sich um das einzige Österreich Konzert ihrer jetzigen Europa-Tour. Als Support sorgten die heimischen Bands Light Up The Town und A Guy Named Lou für gute Stimmung.