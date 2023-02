So divine and entertaining - PVRIS live in Wien

Setlist PVRIS:



1. Animal

2. Monster

3. Mirrors

4. Dead Weight

5. Gimme a Minute

6. What's Wrong

7. Fire

8. Old Wounds

9. My Way

10. Anywhere but Here

11. You and I

12. Use Me

13. Death of Me



Encore:

14. Goddess (with Charlotte Sands)

15. My House

16. Hallucinations



Setlist Charlotte Sands:



1. Tantrum

2. Bad Day

3. Every Guy Ever

4. Rollercoaster

5. Alright

6. Lost

7. Dress