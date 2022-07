Das Konzert von Sarah Connor sollte eigentlich schon vor zwei Jahren über die Bühne gehen, doch wie viele Events musste es Corona -bedingt verschoben werden. Am 13. Juli war es nun schließlich soweit und die Fans konnten den Beginn kaum erwarten. Noch vor dem regulären Einlass auf das gemütliche Gelände der METAStadt hatte sich an diesem sonnigen Sommer-Abend eine Menschenschlange von mehrere 100m gebildet, die sich erst mit der Zeit auflöste. Selbst auf dem Gelände wurden rasch die Plätze weit abseits der Bühne rar und mit dem Gig von Sarah Connor war dann auch der letzte Platz zwischen Stage und Gastrozelten belegt. Die immer noch große Vorfreude spricht also für sich!



Nach dem musikalischen Start mit "Hör auf deinen Bauch" und "Kleinstadtsymphonie" wendete sich Sarah an das Publikum. "Sie freue sich endlich vor dem Wiener Publikum zu stehen, war sie selbst, nach zwei gestrichenen Flügen, erst eine Stunde vor Konzertbeginn in Wien angekommen. Ebenfalls hoffe sie, dass ihre Besucher:innen alles was Stress, Angst und Sorgen bereitet vergessen können." Damit leitete Sarah Connor zu ihrem nächsten Song "Bye Bye" über, den sie während des Corona-Lockdowns schrieb. Weiters machte die Künstlerin ihr Publikum auf eine Überraschung aufmerksam, die später folgen sollte. Wie immer performte die Sängerin - nicht überraschend!- vieler ihrer Hits ausdrucksstark und ihr aktuelles Album Herz Kraft Werke bekam einen genügend Platz in der Setlist. Für ihr Lied "Bonnie & Clyde" von ihrem Vorgänge Muttersprache holte sich Sarah Connor eine "Partnerin in Crime" aus dem Publikum auf die Bühne. Schnell fragte sie noch, ob die aus Oberösterreich Angereiste den Text kann. Ein "Ja klar" reichte als Antwort und schon ging es im Duo los. Für ihre hörbar gute Leistung ohne Text-Patzer, bekam die Gastsängerin dann natürlich begeisterten Applaus.

Gegen Ende des Konzerts präsentierte die Musikerin die angekündigte Überraschung. Sarah Connor überließ ihrer Tochter Summer für einen Song die Bühne. Ihren ersten großen Bühnenauftritt hatte diese erst kürzlich am 23.06 - ihrem 16. Geburtstag - auch im Rahmen eines Konzerts ihrer Mutter. Summer trug in Wien, nur von einer Gitarre begleitet, das Stück "Chaotic" von Tate McRae ruhig und melodisch, jedoch noch merkbar schüchtern, vor. Die entzückte Menge spendete nicht weniger Applaus, als für die Hauptperson des Abends. Ein Geburtstag einer Background-Sängerin stand ebenso an und Connor sang für sie mit Unterstützung des Publikums ein Geburtstagsständchen.

Zum Abschluss des Abends folgte noch ein Aufruf von Sarah Connor an ihre Fans sich für Menschen die Hilfe benötigen zu engagieren. Im speziellen sprach sie die Ukraine-Hilfe an. Der gesamte Erlös des Merch-Standes werde zu diesem Zweck gespendet. Danach schloss das gelungene Konzert mit dem thematisch passenden Song "Augen auf".

Setlist:

Hör auf deinen Bauch

Kleinstadtsymphonie

Bye Bye

Halt mich

Ruiniert

Ich wünsch dir

Deutsches Liebeslied (incl. Highway to Hell)

Dazwischen sind wir Freunde

Mein Jetzt mein Hier

Unter alten Jacken (incl. What a Man)

Geburtstagsständchen für eva? am Vortag 26

I've Got To Use My Imagination/ Ill be loving you always /Music Is the Key / Bounce / From Zero to Hero

--

Das Leben ist schön

Stark

Bonnie & Clyde

Bedingungslos

Kommst Du mit ihr

Vincent

Es war gut

Blau

Chaotic (von Tate McRae) gesungen von Summer Terenzi

Wie schön du bist

Augen auf