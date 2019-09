Pop-Up am Karli: Amanda Palmer und ein Flügel

Amanda Palmer Unplugged, so unplugged wie man selten einen Star ihrer Größe erleben darf. Ein Mikrofon, ein Flügel, eine Ukulele, mehr war nicht dabei. Kurz nachdem die Karlskirche Punkt zwei schlug wurde die respektable Menge begrüßt und Amanda Palmer auf einem blumenbehangenen Lastenfahrrad an den Flügel geführt. Nach kurzen Begrüßungsworten ihrerseits und einer Frage nach Liederwünschen legte sie mit "Runs In The Family" los. Zwischen verstärktem Flügel und Mikro bzw. Ukulele und ohne Mikrofon schien sie energiegeladen und glücklich über den Umstand in einem "neuen" Umstand auftreten zu können. Einziges Manko waren die unverstärkten Songs, die aus den hinteren Reihen quasi nicht hörbar waren.

Open Piano for Refugees ist ein Verein zur Förderung der öffentlichen Begegnung, Integration und Nächstenliebe. Öffentliche Begegnung verschiedener Kulturen werden initiiert, indem frei zugängliche Klaviere an öffentlichen Plätzen platziert werden nach dem Motto: Alle dürfen spielen. Alle dürfen zuhören. Außerdem betreibt der Verein seit 2018 mit DoReMi ein soziales Musikinstitut.