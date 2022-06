Nova Rock 2022 - Tag 2

Am zweiten Tag des Nova Rock Festivals schienen die Probleme bezüglich des Schlechtwetters fast weggespült. King Nun eröffnete den Festival-Tag und lockte schon die ersten Besucher:innen vor die Bühne.

Die Stimmung brodelte während dem Auftritt von Igle vs. Shark und stieg bei der spanischen Indie-Rock Gruppe Hinds weiter an. Beim Auftritt von Battle Beast erreichte die Euphorie einen der ersten HöhepunkteAusdrucksstark und mit viel Körpereinsatz performte Frontfrau Noora Louhimo unter anderen Tracks aus dem Albums Circus of Doom wie "Wings of Light" und "Master of Illusion".



Die Amerikaner von The Last Internationale unterhielten das zahlreiche Publikum mit ihren Songs, die schon gerne mal gesellschaftskritische Texte haben. So spielten sie auch ihr Stück 1968". Die Wiener Band Black Inhale lud Groove-Metal mit schnellen Gitarren-Riffs ein, wozu man natürlich vorzüglich Headbangen konnte.

Stimmungsvoll ging es weiter mit der dänischen Symphonic-Metal Band Epica. Von temporeichen Stücken wie "Abyss of Time" oder "The Obsessive Devotion" bis zu gemächlicheren Tracks wie "The Skeleton Key" war alles dabei, um das Publikum zu begeistern.



Da der Musikgeschmack der Nova Rocker:innen breitgefächert ist, durften auch die Sportfreunde Stiller nicht fehlen. Sänger Peter Brugger meinte zwar, sie seinen auf einem Rock-Festival Außenseiter, doch die Menge zeigte sich mehr als erfreut über das Trio. Textsicher begleitete die Crowd die "Lieblings- Bayern" als diese ihre Schmankerln wie "Applaus, Applaus", "Siehst du das genauso", "New York", "Rio", "Rosenheim" oder "Ein Kompliment" zum Besten gaben.

Energiegeladen ging es mit der Band Skillet aus Memphis weiter. Schon mit ihrem Eröffnungsstück dem lyrischen "Whispers in the Dark" brachten sie ihre Fans zum Feiern. Die Alternative/Nu-MetalFormation KoЯn, die nach ihnen rockte, tat es ihnen gleich.

Stoff zum ausgelassenen Mitsingen lieferten am frühen Abend die jungen Herren von Kraftklub. Vom ersten Song an ("Ein Song reicht") brodelte die Stimmung in der Menge. Spätestens bei ihrem Hit "Schüsse in der Luft", der das Ende ihres Sets einläutete

stand keiner der Gäst:innen mehr ruhig auf den Boden. Man sang, sprang und ahmte die besungenen Schüsse mit dem Händen nach.

Als Kontrastprogramm zu den übrigen Performances stach der Auftritt der Nordic Ritual Folk Band Heilung hervor. In aufwendigen Kostümen, die an die Trachten der nordischen Bevölkerung zur Wikingerzeit erinnerten, trugen sie überlieferte Gesänge und Texte aus dieser Zeit vor. Als Gesangselemente nutzten unter anderem eine Art Kehlkopfgesang, der an eine mongolische und tibetische Tradition angelehnt ist. Als weitere Instrumente dienten Trommeln, Rasseln, Knochen und Speere einer kleinen "nordischen Armee", die sich ebenfalls in voller Montur auf der Bühne tummelte.



Abwechslungsreich, wie alles, das an diesem Tag geboten wurde.