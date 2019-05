Am 15.05.2019 brachten Giant Rooks das restlos ausverkauft WUK zum Toben Die Indie-Pop Gruppe aus Deutschland beeindruckte das Publikum mit ihren zwei EPs, einem sehr interaktiven Auftritt und einer genialen Lichtershow. Wie besonders die Stimmung an diesem Abend im WUK war, ließ sich unter anderem an dem offensichtlich sehr gerührten Frontsänger Frederik Rabe ablesen.