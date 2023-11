Musik

Europavox als Plattform für europäische Musik und Nachwuchsmusiker:innen ging in die bereits sechste Runde mit der Wiener Ausgabe im WUK. Am ersten Abend gab es die diversen Facetten des Indie Rock aus ganz Europa und darüber hinaus mit MNNQNS aus Frankreich, Pom Poko aus Norwegen, Lucy Kruger & The Lost Boys aus Südafrika bzw. Berlin und den britischen shame. Ein Stimmungsbild.