Top 5 Acts not to miss at Dimensions Festival 2017

Moderat

Sebastian und Gernot sind Modeselektor, Sascha ist Apparat und zusammen sind sie Moderat. Wie kaum eine andere Gruppe hat das Trio elektronische Musik aus dem Herzen Berlins über die ganze Welt verstreut. Mittlerweile sind sie ganz oben angekommen und Headlinen die größten Festivals der Welt. Zum Auftakt des Dimensions Festivals werden sie nach Grace Jones (auch sie sollte man auf keinen Fall verpassen!) und vor Yussef Kamaal und Mosel Boyd das Eröffnungskonzert spielen. An einem surreal wirkenden wunderschönen Ort. In einem 2000 Jahre alten Amphitheater, einem der größten noch existieren! Basslastige Beats und der Gesang von Sacha Ring in dieser Location - definitiv ein Platz in den "Top 5 der Acts not to miss" am Dimensions Festival 2017. Wem Moderat noch kein Begriff ist sollte sich umbedingt ihr neues Album anhören oder das davor oder einfach alles von ihnen. ;)

Hier geht´s zu Moderat auf Spotify.

2. Daphni

Daniel Victor Snaith ist besser bekannt unter seinem zweiten Künstlernamen Caribou. Am Dimensions wird er als Daphni auftreten. Unter dem Namen Caribou tourte Daniel Snaith 2012 als Support Act von Radiohead. Doch, so konnte man auch schon aus seinem Album "Swim" heraushören, hat Snaith großes Interesse an Elektronischer-Tanzmusik. Unter dem Künstlernamen Daphni wurde Snaith immer aktiver als DJ und produzierte Remixes, Edits und eigene Tracks. Snaith meinte in einem Interview: "I’ve been surprised by the number of transcendent moments that I, sober and in my mid-30s, have had in clubs in the last few years. Set against the backdrop of bland and functional dance music there is a small world where dance music lives up to its potential to liberate, surprise and innovate. There’s some magic in it still." Magische Momente mit Daphni am Dimensions 2017 sind vorprogrammiert. Wer ihn kennt würde ihn sowieso nicht verpassen wollen, für alle anderen ein nicht ganz so geheimer Geheimtipp.

Video of Caribou - Our Love (Daphni Mix)

3. Marcel Dettmann

Marcel Dettmann, einer der Einflussreichsten Techno Pioniere unserer Zeit, Label Boss und Berghain Resident-DJ. Nach fünfundzwanzig Jahren in der Szene vermittelt er die Energie und Leidenschaft von Techno wie nur wenig andere. Hier gibt´s als kleinen Vorgeschmack sein Boiler Room Set vom Dekmantel Festival:

Video of Marcel Dettmann Boiler Room x Dekmantel Festival DJ Set

4. Goldie

Schon man etwas von Goldie gehört? Eine wahre Drum´n Bass Ikone. Er glättete den Weg für die Underground-Musikszene hinein in den Mainstream. Wer sich für diese Musikrichtung begeistern kann, der kommt nicht um das legendäre "Timeless" Album von Goldie herum. Erst vor kurzem nahm er sein Gold Album "Timeless" erneut auf, zusammen mit einem Orchester! Es gibt viele Talente doch nur wenige wie Goldie. Wir freuen uns auf ein explosives, hypnotisierendes Set das wohl jedem zum Tanzen bringen wird und nicht nur Dn´B Herzen schneller schlagen lassen wird.

Video of Goldie Boiler Room London DJ Set

5. Nina Kraviz

Die in Sibirien geborene sympathische Kraviz hat sich ganz nach oben hochgearbeitet. Wohlverdient ist sie neben Ellen Allien nun eine der bekanntesten und geskilltesten weiblichen Techno DJ´s der Welt. Jedes ihrer Sets ist einzigartig doch alle habe sie etwas gemeinsam: Sie machen Spaß sind energiegeladen und die Beine tanzen fast von allein. Kraviz ist nicht immer leicht einzuordnen, sie bewegt sich zwischen Techno, House und Acid. Mit ihrer frechen, sympathischen Art versteht sie es die Crowd in eine intime Tanzgemeinschaft zu verwandeln. Am Dimensions Festival sollte man sich ihren Auftritt nicht entgehen lassen.

Video of Nina Kraviz - Live @ Festival Sónar 2017

Die Auswahl auf fünf zu reduzieren viel nicht leicht. Hier noch einige weitere Acts die ihr auf keinen Fall verpassen solltet: Floating Points, Jeff Mills, Gracie Jones, Kode 9, Dopplereffekt (live), Aux 88 (live)… Ach es sind einfach zu viele. Hier giebts nochmal das ganze Line-Up von A-Z:

Wer noch kein Ticket hat sollte schnell zuschlagen bevor alle vergriffen sind.

Und für die Sparfüchse unter euch: Es gibt noch das 3 für 2 Ticket Angebot. ;)

Dimensions 2017 Webseite

Dimensions 2017 auf Spotify

Dimensions 2017 auf Instagram

Dimensions 2017 auf Facebook