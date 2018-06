Stoabeatz - Tag 1/Part 1

Wettermäßig unsicher, doch noch trocken begrüßte das Stoabeatz Festival 2018 am Walchsee um Mittagszeit die ersten Gäste. Die Besucher stellten ihre Zelte und Campingbusse am Gelände auf und einige gingen in "weiser Voraussicht" noch schnell im See -der nur einen Steinwuf von der Bühne entfernt war- baden. Spätestens zu Beginn des Festivals wurden sowieso alle nass, die keinen Unterschlupf im Festzelt oder Schutz vor dem kurzzeitigen Unwetter fanden.

Der einsetzende Starkregen mit Hagel verzögerte nämlich gleich mal um 30 Minuten den Auftritt der bayrischen Band Woas mas?, was leider auf Kosten ihrer Auftrittszeit ging. Danach folgte Hip Hop mit Tiroler-Akzent, präsentiert von Von Seiten der Gemeinde. Nicht nur Dialekt fiel als besonderes Merkmal auf, sondern auch die Verwendung von Meldungen aus den Archiven heimischer Regionalsender, verlieh den vorgetragenen Nummern etwas Spezielles.