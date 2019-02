Sound & Snow 2019 - Tag 3/2

Nach dem Konzert von DJ Ötzi zu Mittag ging es abends auf der Main-Stage des Sound&Snow Festivals musikalisch in eine ganz andere Richtung. Das konnte man schon am Design der Bühne sehen. Der "Catwalk" war abgebaut worden und auf der Bühne wartete ein DJ Pult auf einige der Meister ihres Faches.

Martin Garrix, Salvatore Gannaci, Hugel und Darius&Finlay verwandelten die Talstation der Schlossalmbahn in eine riesige Partyzone, die sich weit über das eigentliche Festivalgelände hinaus erstreckte. Zu diesem Anlass präsentierte Martin Garrix unter anderem:

"Turn up the Speakers, "Animals", "Like I do", "Scared To Be Lonely", "In The Name of Love", "Burn out", "So Far away", "Waiting For love", "Can't Feel My Face", "Don't Look Down", "Move Yo Waistline", "Rhythm of the Night", "Waiting For Tomorrow", "Together", "Runaway", "One More Time", "There for You", "Boom" und "High On Life".

Mit dem letzten Abschlussfeuerwerk des Sound&Snow 2019 - unterlegt mit Musik, die an einen Fluch der Karibik - Soundtrack erinnerte - ging ein tolles Festival zu Ende, das hoffentlich nächstes Jahr wieder nach Bad Hofgastein zurückkehrt.