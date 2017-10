The Sisters of Mercy | 21.09.2017 | Gasometer

Der 21. September 2017 stand im Gasometer ganz im Zeichen zweier Bands mit Geschichte. Der Abend begann mit der 1977 in Blackpool gegründeten Post-Punk Band The Membranes. Ihr charismatischer Sänger John Robb und die Musik der Gruppe begeisterten das Publikum. Mit der von Punk und Psychedelic Rock beeinflußten Musik von The Sisters of Mercy schritt der Abend dann weiter voran. Die Anfang der 80iger Jahre in Leeds gegründete Band, tauchte die Bühne in Nebel und stimmiges düsteres Licht, welches den perfekten Rahmen für ihre Musik lieferte. Einen Eindruck dieses Ambientes und der Vorarbeit von The Membranes soll die folgende Fotostrecke vermitteln.