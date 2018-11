Shutdown Festival 2018

Zwentendorf, 12:00 Uhr Mittag. Tausende Fans der härteren Genres standen bereits seit einer Stunde Schlange. Endlich öffneten sich die Tore zum heißbegehrten Shutdown Festival, das erst zum zweiten Mal stattfand. Auch dieses Jahr fand es wieder in der wohl skurrilsten Umgebung in Österreich,dem Atomkraftwerk in Zwentendorf, statt. Nach nicht einmal einer Stunde füllte sich das Gelände , doch die Schlange am Eingang nahm kein Ende.



Das Resultat des diesjährigen Shutdown Festivals kann sich mehr als nur sehen lassen. Ab 12:00 begannen auf vier verschieden, originell und mit viel Liebe zum Detail gestalteten Bühnen, internationale sowie nationale DJs mit ihren Shows. Gemeinsam mit Star-DJs, wie Subzero Project, Da Tweekaz oder Radical Redemption, feierten 8000 Besucher bis 24:00 Uhr nachts. Die nationale Hoffnung, Scale -mit bürgerlichen Namen Rene Botschafter-, trat ebenfalls auf der Mainstage auf und brachte die Menge zum Eskalieren. Am Ende des Programms gab es noch eine "Endshow" auf der Hauptbühne bei der tausende Feuerwerkskörper durch die Luft schossen und außerdem eine extra programmierte Licht- und Lasershow des Lichttechnik-Teams. Diese Show brachte die riesiege Menschenmenge nochmal so richtig ins Staunen.



Der Wettergott war auf der Seite der Veranstalter. Selbst wenn es hier und da trüb aussah, beließ er es bei ein paar Tröpfchen. Verschiedenste Foodtrucks versorgten die Fans der Hard Dance Genres. Von chinesischen Nudelboxen bis hin zu italienischer Pizza, darüber hinaus auch heimisches Essen. Die Gaumen wurden auf jeden Fall verwöhnt!



Die Besucher warten nun gespannt auf das Aftermovie. Das Shutdown Festival 2019 ist auf jeden Fall ein Muss für jeden Musikbegeisteren des etwas härteren Genres.