Show me the world

Das Quartett bestehend aus Christian Por, Thomas Stimakovits, Klemens Kummer und Alexander Grill zeichnet sich durch ihren experimentellen und alternativen Sound aus, der es wert ist, gehört zu werden.

fm5: 2017 habt ihr mit California eine EP mit vier Songs veröffentlicht, die den Hörern eine gute Möglichkeit gibt, euch als Musiker kennenzulernen. Wie würdet ihr den Prozess daran beschreiben? Gab es irgendwelche Schwierigkeiten während der Arbeit an dieser EP?

DELTA: Wir haben uns bei den Gartenhaus Records, dem Studio unseres Drummers Xandi eingefunden und die aus unserer damaligen Sicht ausgereiftesten Songs aufgenommen. Am anspruchsvollsten war sicher das Recording von „AAA“, da viele sphärische Chorpassagen und Synthsounds in dem Song sind, die erst im Studio perfektioniert wurden. Deswegen sind wir auf diesen Track sehr stolz und werden auch noch ein Musikvideo dazu produzieren. Große Schwierigkeiten gab es nicht, da wir vier schon vorher Studioerfahrung mit anderen Bands gesammelt haben und wir deswegen bereits einiges wussten worauf man achten muss. Der Recording Prozess zählt bei uns noch zur kreativen Phase, das heißt wir nehmen uns bewusst Zeit dazu bestimmte neue Dinge im Studio auszuprobieren oder verändern Passagen die uns unausgegoren erscheinen. Der Spaß kommt beim Recorden natürlich auch nie zu kurz.



Wie ist es überhaupt zur Gründung der Band gekommen?

Unser Frontman Chri und Klemens (Synth) haben gemeinsam experimentiert und kurz darauf -im Jänner 2016 - , Bassist Thomas und Drummer Xandi ins Boot geholt. Wir haben uns alle schon vorher gekannt, konnten deswegen gleich eine gute musikalische Connection aufbauen und von Anfang an nur eigene Songs spielen.



Welche Venue wäre für euch der große Traum einmal zu (be)spielen?

Nach dem Bilderbuch-Konzert mit einer unvergesslichen Stimmung letztes Jahr würd ich sagen ARENA Open-Air. Die großen österreichischen Festivals, wie das Frequency wären natürlich auch ein Traum.

Was sind eure Pläne für die nächste Zeit? Habt ihr begonnen an neuen Songs zu arbeiten?

An erster Stelle steht derzeit die Videoproduktion von „AAA“. Das ganze Frühjahr über werden wir versuchen unsere Musik weiterzuentwickeln und auf jeden Fall einige neue Songs einzuproben.



Wie würdet ihr eure Band kurz beschreiben um unsere Leser neugierig zu machen?

Alternative mit Feel und Melodie.



Möchtet ihr den Lesern von fm5 noch etwas sagen?

Hört euch auf jeden Fall unsere EP California auf Spotify an und folgt uns auf unseren Social Media Kanälen.