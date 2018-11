Schweden-Export

Wer mit Schweden immer noch nur Dinge wie Ikea, Astrid Lindgren, blutige Krimis und Bands wie Mando Diao und allen voran Abba verbindet, der ist gehörig auf dem Holzweg. Den aus diesem skandinavischen Land kommen immer wieder gute Acts hervor.



Ganz groß im Kommen sind gerade Smash Into Pieces, die Stadion-Pop der Marke Imagine Dragons machen, aber mit dem nötigen rockigen Hintergrund. Dieser geht wiederum in Richtung Fall Out Boy und All Time Low. Doch damit nicht genug, denn um sich abzuheben, hat Mastermind, Gründer und Drummer The Apocalypse DJ eine leuchtende Maske mit dem Bandsymbol auf, wenn er hinter den Turntables steht oder hinter seinem Schlagzeug sitzt. Weiters zeigt er gerne seine Parcourmoves, Tanzkünste und Kampftechniken und praktiziert sogar Skydiving live im Fernsehen. "Ich habe mich eben schon immer anders gefühlt. Das traurige, monotone Leben der meisten Menschen war nicht genug für mich – ich wusste immer, dass ich für etwas anderes bestimmt war," wird der Kopf der Band - die von Chris Adam Hedman Sörbye (voc), Benjamin Jennebo (git), Per Bergquist (git) komplettiert wird- zitiert. Nach einer Selbstfindungsphase kam der Mastermind einmal mehr und stärker wieder. "Ich kam als Remix meiner selbst zurück, angeeignet mit einem Seit an weltverändernden Skills und dem Willen und der Kraft, meine Träume mit Gleichgesinnten wahr werden zu lassen."



Video of Smash Into Pieces - Ride With U (LYRIC VIDEO)

Video of Smash Into Pieces - In Need Of Medicine (LYRIC VIDEO)

Am 12.Oktober 2018 veröffentlichten die vier Herren, die eigentlich aus dem Alternative Rock kommen, ihr neues Album Evolver (via Gain Music/Sony). Als Vorbote schickten sie im Juni die Single "Ride With U" ins Rennen, die wie die drei Studioalben - Unbreakable (2013) und The Apocalypse DJ (2015) und Rise And Shine (2017)- ebenso gut und gerne von den Fans aufgenommen wurde. Vor allem der Erfolg der dritten Platte spricht für die Gruppe. Mehrere Top-Platzierungen in den europäischen Albumcharts, mehr als 100 gespielte Shows in 17 Ländern, Goldauszeichnungen und gewonnene Preise und über 15 Millionen Spotify-Streams. Nun will das Quartett mit dem vierten Album auch in unseren Breitengraden ihre Fühler ausstrecken und ihr Können beweisen.