Papa Roach | 20.09.2017 | Gasometer

Ebenfalls an einem 20. eines Monats, nämlich dem 20. November 2013 fand der letze Auftritt Papa Roachs in Österreich statt. Der ungeduldig erwartete Auftritt zwei Jahre später auf ihrer Europatournee fiel bedauerlicherweise ins Wasser, da Papa Roach diese am Tag vor ihrem Gig in Graz abbrachen.

Erfreulicherweise klappte es am 20.09.2017 endlich wieder mit einem Konzert in Wien und Jacoby Shaddix, Jerry Horton, Tobin Esperance und Tony Palermo lieferten ihren Fans eine energiegeladene Show. Auch ihre Vorband Callejon, deren Musikstil ein bisschen an Ramstein erinnert präsentierte den Besuchern ansehnliche Show. Diese Bilderstrecke verdeutlicht die Dynamik dieses Abends.