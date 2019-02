Kiss vs AC/DC - Teil 1 - Thunderballs

Die Thunderballs - eine österreichische AC/DC Cover Band - eröffnete den Heavy Metal Battle mit "Riff Raff" einem AC/DC Klassiker aus dem Jahr 1978. Es folgte ein solide gespieltes Repatoire an Hits wie "Back In Black", "Thunderstruck", "Highway To Hell" und natürlich "Hell´s Bells". Die nachfolgende Bildstrecke zeigt euch was an diesem Abend los war.