FM4 Frequency Festival 2017 | Tag 3

Am Donnerstagmorgen hatte noch der eine oder andere Festival-Geher mit einem Kater zu kämpfen…Verständlich nach zwei Tagen des exzessiven Feierns. Doch ein Blick auf das Line Up gab wieder Motivation. So war die Main Stage bereits um 15.00Uhr bei Alan Walker gut besucht und füllte sich weiter und weiter bis sich am Abend bei Mumfords & Sons eine nicht zu Enden scheinende Menschenmenge vor der Bühne versammelt hatte. Das FM4 Frequency Festival 2017 hielt was es versprach, jede Menge gute Live Performances und Spaß ohne Ende.

ALAN WALKER

SAMY DELUXE

BAND OF HORSES

FLUME

MUMFORD & SONS

WIZ KHALIFA