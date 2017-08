FM4 Frequency Festival 2017 | Tag 2

Der befürchtete Regen blieb am Mittwoch -dem zweiten Tag des Frequency Festivals in St. Pölten- zur Freude der Besucher aus und die Feierei ging bei Sonnenschein in die zweite Runde. Die Zuseher konnten sich wieder auf ein tolles Line-Up freuen. Bei u.a Galantis, Placebo, Cypress Hill, Robin Schulz, Bilderbuch und Sigma war wohl für jeden etwas dabei. Vor allem Deutschrap Fans kamen gestern auf ihre Kosten. Nach Rin, Nimo und Karate Andi betrat der Wiener Yung Huren die Weekender Stage. Die Menge war außer Rand und Band, der Andrang so riesig, dass die Halle aus allen Nähten zu reißen schien…Nächstes Jahr Mainstage?

In dieser Bilderstrecke gibt es einige Eindrücke zum zweiten Tag:

RIN

KARATE ANDI

YUNG HUREN

BILDERBUCH