FM4 Frequency Festival 2017 | Tag 1

Die ganz harten "early" Camper waren schon seit Sonntag auf dem Gelände um sich die besten Spots zu sichern. Am Dienstag fing dann das Frequency Festival 2017 offiziell an und zwar mit allem was dazu gehört: schönes Wetter, attraktive Menschen und gute Musik von Rap über Rock bis DnB. Auch nicht fehlen durften Bierpong, Flunkyball, kulinarische Leckerbissen, ein Riesenrad, Lightshows, sowie Abkühlung in der Traisen, viel, viel Bier und jede Menge gute Laune. Highlights am ersten Tag waren u.a. Dame, The Offspring, Billy Talent, Moderat und Noisia.

In dieser Bilderstrecke gibt es einige Eindrücke zum ersten Tag:













