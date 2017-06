Flying Lotus / Thundercat / Dorian Concept / Jameszoo | Arena Wien

Die Eindrücke dieser erstklassigen Veranstaltung erzählen am besten ein paar Bilder.







Jameszoo eröffnete mit einem elektronisch-experimentellen Avantgarde-Jazz Set. Inklusive typischer Brainfeeder-Basslines.







Oliver Johnson alias Dorian Concept legte vor heimischen Publikum nochmals einen drauf. Trotz der gefühlten 36 Grad blieb kaum noch wer sitzen und das Event kam so richtig in den Schwung.

Der Wiener versprach nach der Veröffentlichung seines neuen Albums (welches noch heuer erscheint) ab nächsten Jahr dann wieder öfters in Wien zu spielen. Wir freuen uns darauf!







Thundercat standen als nächstes auf dem Plan. Der Act steht für Space-Funk, Future-Jazz und Cosmic Electronic Soul. Trotz kleiner technischer Probleme zeigte sich die Menge begeistert.







Danach ging die Sonne langsam unter und es wurde Zeit für den Main-Act: FLYING LOTUS. Wer Steven Ellisons kennt, der hoffte nicht nur auf guten Sound sondern auch auf eine tolle Show und wurde nicht enttäuscht.

Ein beeindruckendes 3D-Maping, Future-Jazz Deluxe gepaart mit vielen Sidekicks, tiefen Bässen, HipHop, Soul und experimentellen Sounds.







What a night! Man kann sich nur für den gelungenen Abend bedanken!