The Faim - Summer Is A Curse

Für The Faim war 2018 ein sehr ereignisreiches Jahr - neben ihren ersten drei veröffentlichen Singles, und den Antreten ihrer ersten Tourneen, die die 2014 gegründete Band aus Perth schon rund um die Welt geschickt haben, wagten sie im September 2018 den Schritt und veröffentlichten ihre Debüt-EP Summer Is A Curse.

In 2017, bewaffnet mit einem Demo, kontaktierte die Band den, in der Rock und Pop-Punk Szene legendären, Produzenten John Feldman, der in seinem Studio in Los Angeles bereits mit großen Künstlern wie Blink-182, All Time Low und 5 Seconds Of Summer zusammengearbeitet hat. Feldman fand großes Gefallen an dem Material und lud sie zu ihm ins Studio ein, um zusammen an neuer Musik zu arbeiten. An den Arbeiten im Studio, waren auch unter anderem bekannte Namen wie Ashton Irwin (5 Seconds Of Summer), Pete Wentz (Fall Out Boy), Mark Hoppus (Blink182, +44) und Joshua Dun (Twenty One Pilots) beteiligt und so wurden genug Songs geschrieben um ein ganzes Album aufzunehmen, welches heiß ersehnt in 2019 erscheinen soll.

Während auf das Album gewartet wird, bietet die EP mit ihren sechs Tracks einen Vorgeschmack dessen, was uns erwartet. Sie wird eingeleitet von dem gleichnamigen Track "Summer Is A Curse", welcher den Hörer mit einer eingängigen Melodie in den Bann zieht und neugierig auf mehr macht.



Der nächste Song "A Million Stars" lässt nostalgische Gefühle hochkommen und erinnert ein bisschen daran auch die kleinen Dinge im Leben zu genießen, wie beispielsweise einen Nachthimmel, während "Make Believe" die traurige Mitte der EP ist und gleichzeitig der perfekte Song für eine Autofahrt bei regnerischem Wetter zu sein scheint. Weiter geht es mit „I Can Feel You“, dessen Refrain schnell ins Ohr geht und so auch im Gedächtnis bleibt. Mit "My Heart Needs To Breathe" experimentieren sie mit anderen Genres und einem Touch von Techno und Gospel. Der Track ist wie eine wilde Achterbahnfahrt und zwar eine ziemlich aufregende, denn der Song hat großes Replay-Potential und ist einer der Highlights der EP.



Der Ausklang "When It Comes" bettet mit leisem Instrumental den Fokus auf die Stimme des Sängers Josh Raven, der mit ein wenig Unterstützung von Autotune als Stilmittel, eine Chance hat sich hervorzuheben.Mit Summer Is A Curse legt die australische Band einen Grundstein für ihre weitere Karriere und zeigt schon früh, dass sehr viel mehr in ihnen steckt, als man anfangs vermuten würde. Die Musiker bieten alleine mit diesen sechs Tracks eine Vielseitigkeit, die hörenswert ist, und begeben sich auf den besten Weg die Welt im Sturm zu erobern.