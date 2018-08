Electric Love Festival 2018

Beginnend am Mittwoch, mit der WarmUp-Party des Electric Love Festivals, feierten bereits über 15.000 Personen den Beginn der vier Festival-Tage. Künstler wie Neelix oder DVBBS eröffneten den Club Circus und beeindruckten mit einer tollen Performance. Ab Donnerstag ging es dann auf vier Stages (Mainstage, Heineken Starclub, Club Circus & Almhütte) richtig zur Sache. Zusätzlich gab es am Freitag und Samstag Hardstyle Acts auf der Q-Dance Stage zu bewundern.



Übertroffen haben sich die Veranstalter wie auch in den Jahren zuvor mit dem Line-Up. Hochkarätige Künstler wie Marshmello, Steve Aoki, Armin Van Buuren oder Dimitri Vegas & Like Mike waren vertreten. 3 ARE LEGEND sind bei diesen Acts die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Das Bühnendesign ließ kaum auf einer Stage zu Wünschen übrig und brachte die Besucher neben den vielen Elite-DJs zum Staunen. Bis ins kleinste Detail gestaltete hier definitiv alles mit Liebe, denn "Love" ist ein Punkt, den sich die Veranstalter wirklich sehr zu Herzen nehmen. Speisen aus verschiedensten kulturellen Herkünften, von Mexikanisch bis Chinesisch, konnte man nach Herzenslust genießen.



Bravourös meisterte das Team der Organisatoren drei Tage lang anhaltende Regenschauer. Auch die Festivalgäste sahen kein Problem an dem Regen und feierten in strömenden Niederschlägen. Nur den Campern machte der Regen etwas Probleme und brachte einige dazu, in ihrem Auto zu übernachten, da Zelte teilweise richtig unter Wasser standen. Manche reisten sogar ab oder versuchten, in der Stadt Salzburg ein Hotelzimmer ergattern. Da diese meist schon mehrere Monate vor dem Event zu ausgebucht sind, ist dies jedoch so kurzfristig fast unmöglich. Am Samstag spielte dann auch das Wetter mit und zog noch mehr Besucher an, die im strahlenden Sonnenschein tanzten.

Das Electric Love kann sich wirklich zu den ganz großen Festivals zählen und das nicht nur in Europa! Nächstes Jahr sollte man nur noch den Wetterfrosch bestechen.