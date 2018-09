Ein neuer Fall für die Knickerbocker-Bande

Im Grunde genommen bleibt Axel, Lilo, Poppi und Dominik dieses Mal nichts anderes übrig als wieder Detektiv zu spielen, denn in ihrem zweiten Fall als die erwachsen gewordene Knickerbockerbande, häufen sich Intrigen und Pläne gegen sie und auch privat läuft bei den vier Freuden nicht alles rund. Zuerst wird ihr Treffen von New York nach London verlegt, was trotz allem eine tolle Sache ist, denn die Stadt hat ebenfalls Flair und das Quartett möchte sich nach ihrem Fall auf Canon Island und aufgrund ihrer wiedererweckten Freudschaft sehen. Da ist der Ort doch eigentlich egal. Der Schauspieler unter ihnen bekommt nämlich die Chance bei einem Casting für einen namhaften Film teilzunehmen und dadurch auf der Karriereleiter ganz nach oben zu klettern. Schnell hat sein Agent ein Airbnb der besonderen Art gemietet und alles für Dominiks Freunde geregelt. Doch kaum in Großbritanniens Hauptstadt angekommen, beginnen die Probleme der Bande. Poppi findet einen USB-Stick in ihrer Handtasche und dessen Programm macht die Knickerbocker und vor allem Lilo -da es ihr Laptop ist- ist zu Dieben. In der Zwischenzeit wird während des Castings der direkte Konkurrent von Dominik ordentlich verletzt und der Verdacht fällt natürlich gleich auf ihn. Gerade als die Knickerbocker-Bande den Versuch startet Licht ins Dunkel zu bringen, wird Poppi auch noch von einem/einer Unbekannten überfallen und es scheint, dass nun alles völlig außer Kontrolle gerät...





Fazit

Nach dem großen Hype um den ersten Band ("Alte Geister ruhen unsanft") legt Erfolgsautor Thomas Brezina nun mit "Die Knickerbocker-Bande 4 Immer - Schatten der Zukunft" nach. Auch zweite Teil ist zwar immer noch nicht wirklich ein Buch für Erwachsene, sondern fällt durch die moderne und leichte Schreibeweise eher in die Kategorie Jugendbuch. Die Story rund um den neuesten Fall wirkt wieder sehr konstruiert und für Krimifans ist vieles davon sehr vorhersehbar. Dennoch liest sich die Geschichte sehr flüssig und entpuppt sich auf jeden Fall mitreißender als der erste Teil. Wer außerdem schon mal in London war, kennt auch die meisten der Orte, die Attraktionen und Gepflogenheiten und kann sich dadurch viel bildlich vorstellen. Da verzeiht man es gerne, wenn ab und zu ein Absatz mit einem Schwall an typisch englischen Klischees auf einen trifft. Spannend, wenn nicht sogar faszinierend, hätte ich es gefunden, wenn nach deinem gewissen Kapitel über Dominik ganz einfach Schluss gewesen wäre. Es hätte mich total interessiert, wie der Schriftsteller das aufgelöst hätte. Aber gut, dann wäre es wohl kein typischer Band der Knickerbocker-Bande geworden. Als besonders herzig ist außerdem noch, die Widmung an Thomas' 100 jährige Freundin Liesl am Anfang hervorzuheben. "Die Knickerbocker-Bande 4 Immer - Schatten der Zukunft" eignet sich gut zum Lesen für zwischendurch, selbst wenn man das Buch wohl besser im Young Adult Genre einordnen sollte.