Dimensions Festival 2017

In der selben Location wo auch das schon länger existierende und etwas bekanntere Outlook Festival stattfindet wurde heuer zum sechsten Mal das Dimensions Festival ausgetragen. Das Festival Line-Up das sich aus Techno, Jazz, DnB und einigen ähnlichen Subgenres zusammensetzte war vielversprechend. Mit von der Partie waren unter anderem: Moderate, Grace Jones, Daphnie, Marcel Dettmann, Goldie, Nina Kraviz, Aux 88, Floating Points, Ben Ufo und Dam Funk. Das Line-Up hielt was es versprach und konnte mit einigen guten Newcomer überzeugen. Jedoch ist das Dimensions Festival nicht nur musikalisch auf höchsten Niveau, denn die Location überzeugte ebenfalls. Tagsüber tanzte das Partyvolk im Sand direkt am Meer und sobald es dunkel wurde verlagerte sich die Party in eine alte Festung auf den Hügel der Halbinsel Punta Christo. Bei 12 Stages war Abwechslung garantiert. Dazu gab es täglich mehrere Bootspartys und ein Eröffnungskonzert in einem 2000 Jahre altem Colosseum. Das Wetter spielte nicht an allen Tagen zu hundert Prozent mit, nichtsdestotrotz trübte das keinesfalls die Stimmung, der vor allem aus England angereisten Festivalbesuchern. Im Gegenteil, das wechselnde Wetter sorgte für einzigartige Lichtspiele und eine ganz spezielle Atmosphäre. Ein Tagebuch in Bildern:



Tag 1 - 18.30Uhr: Mit einem Bootstaxi geht es von der Halbinsel Punta Christo in die nahe gelegene Stadt Pula zum Eröffnungskonzert ins Colosseum.

Tag 1 - 20.14Uhr: Zum Atemberaubenden Sonnenuntergang spielt Moses Boyd eine tolle Solo Show auf den Drums.

Tag1 - 22.58Uhr: Bei Grace Jones ist das Collosseum bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt - Wobei: Nur die wenigsten blieben bei Grace Jones' Top-Hits brav sitzen.

Tag 1 - 00.57Uhr: Moderat spielt eine ihrere letzten gemeinsamen Shows. TGroßartige Show und ebenso tolle Atmosphäre!

Tag 2 - 16.20 Erholung am Strand

Tag 2 - 20.23Uhr: Die Anker wurden gezogen. Auf zu einer abendlichen Bootsparty. Mit an Board: Marcel Dettmann und Helena Hauff.

Tag 2 - 02.34Uhr: Der Abend war nach der Bootsparty keineswegs vorbei den am selben Abend spielten noch u.a Floating Points, Ben Ufo, Dam-Funk, Mala und Kode 9. (Im Foto Kode9)

Tag 3 - 15.45Uhr: Baden und Tanzen

Tag 3 - 19.23Uhr: Limbo Vibes bei Alma Negra auf der Beachstage.

Tag 3 - 19.45Uhr: Abendliche Strand Romantik

Tag 3 - 20.12Uhr: Dam-Funk auf der Beachstage.

Tag 3 - 20.45Uhr: In der Knowledge Arena wurden tagsüber verschiedene Seminare Angeboten und am Abend gab es Interviews und Diskussionen mit Bekanntheiten aus der Szene.

Tag 3 - 01.21Uhr: Alix Perez

Tag 3 - 03.20Uhr: The Garden

Tag 4 - 19.00Uhr: Tolle Atmosphäre nach einem Gewitter am Nachmittag

Tag 4 - 03.33Uhr: Daphni

Tag 5 - 14.00Uhr: The Sun is back

Tag 5 - 18.30Uhr: Beachstage

Tag 5 - 21.00Uhr: "The Void" vor dem großen Ansturm zu DnB Legende Goldie.

Tag 5 - 21.42Uhr: Moses und Nuno spielen in "The Ballroom", einem Kesselförmigen Innenhof der alten Burg.

​Tag 5 - 00.00Uhr: Aux 88 spielen ein energiegeladenes Detroit Techno Live Set in "The Clearing" -der größten Stage des Festivals.

​Tag 5 - 02.20Uhr: Nina Kraviz





Danke Dimensions Festival! Bis zum nächsten Jahr!