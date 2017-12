Die Reunion der Knickerbocker-Bande

Thomas Brezina prägt(e) die Kindheit vieler Kinder in Österreich, vor allem die der 90s Kids. Ob als Kinderbuchautor (u.a. "Ein Fall für das Tiger Team", "Die Knickerbocker-Bande", "Tom Turbo", etc.) oder im Fernsehen. Seine TV-Formate erfreuten -und tun es- immer noch etliche Mädchen und Buben vor den Bildschirmen. Gewiss ist auf jeden Fall, dass der Schriftsteller seinen Lesern vermittelt(e)- egal ob die frühere Generation von damals oder einen Teil der Kinder von heute- dass Lesen Freude machen kann und es sich lohnt dran zu bleiben.



Irgendwann fragte sich der Autor, wie es wohl mit seinen vier Hauptpersonen weitergehen könnte und nach Konversationen mit seinen Fans auf seinen Social Media Kanälen, ist nun mit "Knickerbocker 4 immer - Alte Geister Ruhen Unsanft " ein Krimi für Erwachsene auf den Markt.

Vor gut 20 Jahren verloren sich Axel, Lilo, Dominik und Poppi nach einem unglücklichen Vorfall bei einem Skiausflug aus den Augen und die Band zerbrach. An eine Wiedervereinigung war nicht zu denken, bis eines Tages ein Brief jedes der vier Mitglieder erreicht. Die darin enthaltene Nachricht bringt alle dazu ihre Sachen zu packen um sich in Großbritannien zu treffen. Doch der vermeintliche Vorwand entpuppt sich als falsch und das Quartett findet sich auf der Insel Canon Island mitten im Meer wieder. Schnell wird klar, dass sie in einem neuen Abenteuer gelandet sind...



Wem das noch nicht zum Weiterlesen verleitet, für den haben wir 10 Gründe aufgelistet, warum ihr einen Blick auf die neueste Story zu werfen solltet:



1.) Es ist kein blutrünstiger Krimi bei dem die Leiche mit allen Verletzungen und Gestank beschrieben wird. Man bekommt also keine Albträume.



2.) "Knickerbocker 4 immer - Alte Geister Ruhen Unsanft " ist schnell gelesen, obwohl Buch über 400 Seiten hat.



3.) Durch die kurzen Kapitel kann man es auch gut zwischendurch lesen.



4.) Die Protagonisten sind einem vertraut.



5.) Man kann während dem Lesen richtig schön nostalgisch werden beginnt eventuell sogar mit den Überlegungen die alten Bände aus dem Keller zu holen.



6.) Das Werk ist in der typischen Thomas Brezina Art geschrieben. Leicht zu lesen, aber an moderne Gegebenheiten und Geschehnisse angepasst.



7.) Anders als bei J.K. Rowling ist es nicht in Form eines Theaterstücks geschrieben.



8.) Das Ende! (Wir verraten an dieser Stelle selbstverständlich nichts!)



9.) Thomas Brezina ist Kult und das nicht nur auf seinen Social Media Kanälen.



10.) Seien wir uns ehrlich, wir haben doch alle auf ein neues Abenteuer gewartet! ;-)