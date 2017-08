Knappe zwei Jahre nachdem der Sänger/Songwriter die Bühne des legendären Glastonbury-Festivals erobert und mit seinem Auftritt zahlreiche Labels und Musikfans auf sich aufmerksam gemacht hat, veröffentlicht der 18-jährige Musiker aus Hertfordshire sein Debüt mit dem Titel What Do You Think About The Car. Dieses wurde zum größten Teil von James Ford (u.a. Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Depeche Mode etc.) produziert.



Das Album liefert ein weites Spektrum an Texten, die sich mit Themen auseinandersetzen, die in der Musikwelt kaum behandelt werden und darüber hinaus zum Nachdenken animieren. Beispielsweise wird im Track "Brazil" über die Korruption hinter der Fußball-WM in Brasilien gesprochen und in einem anderen, "Paracetamol", über Transsexualität. McKenna veröffentlichte bereits im zarten Alter von 15 Jahren erste Stücke und so sind die 11 Songs auf der CD keinesfalls banal geworden.

Bis auf "Listen To Your Friends", das er zusammen mit Rostam Batmanglij schrieb, stammen alle Lieder von ihm. Eine Inspiration für das Lied "Humongoes" war David Bowies "Life On Mars", verriet der Musiker in einigen Interviews. Außerdem finden sich auf dem Album Kinderstimmen, die zwischen Tracks kleine Gespräche führen und somit das Ganze, auf eine erfrischende Art und Weise, miteinander verbinden. Die eingänigen Indie-Pop Songs, könnte man musikalisch ehesten als einen Mix aus The Vaccines, Jake Bugg und The Maccabees beschreiben.



Fazit

Auch für Musik-Fans, außerhalb des Indie-Pop-Genres ist What Do You Think About The Car? eine hörenswerte Sammlung an Songs mit vielen upbeat Melodien und Soundelementen, die trotz der ernsten Texte, gute Laune verbreiten. Declan McKenna mag zwar jung sein, dennoch kann man ihn musikalisch nicht einfach als typischen Teenie-Star Schublade stecken.



Declan McKenna - What Do You Think About The Car?

Sony Music

VÖ: 21.07.2017





Video of Declan McKenna - Paracetamol (Official Video)