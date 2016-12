The Cat Empire | 24.10.2016 | Gasometer

Die Australier begeisterten das Publikum im Gasometer und machten Lust, sich weit weg an einen Strand zu denken und dort The Cat Empire als Soundtrack zu hören. Der perfekte Abend also, um sich in Sommer-Stimmung zu bringen und das Tanzbein zu schwingen. Umso enttäuschender, sich nach dem Konzert wieder zurück in der Wirklichkeit zu befinden und hinaus in die kühle Oktober-Nacht stampfen zu müssen. Mit The Cat Empire im Ohr fällt aber selbst das um einiges leichter.