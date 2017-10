Akua Naru | 24.10.2017 | WUK

Es gab wohl kaum eine Person, die das WUK nach dem Konzert von Akua Naru nicht mit einem durchgeschwitzten T-Shirt verlassen hat. Dies lag jedoch nicht an der Temperatur des Konzertsaals sondern definitiv am Auftritt der amerikanischen Rapperin. Akua Narus Stimmung schwappte schon nach der ersten Minute auf die Fans über. Die Menge tanzte und sang fleißig mit. Wie man es von der Sängerin kennt, sprach sie auch ernste politische und feministische Themen an. Zurecht nennt man sie die First Lady des Global Hip Hop. Akua Narus Worte auf Facbook am Tag nach dem Konzert beschreiben den Abend sehr gut: "Last night was emotional. Last night was a journey. Last night was everything. Bless y'all."